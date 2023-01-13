Метою фестивалю є показати, наскільки музика Баха є актуальною

Із 12 до 22 січня 2023 року Львівська філармонія імені Мирослава Скорика вже вп’яте проводить різдвяний фестиваль «Bach Contemporary». Він має на меті насамперед показати, наскільки музика Баха є актуальною та цікавою. Фестиваль розпочався 12 січня концертом, у якому прозвучали кантати Йоганна Себастьяна Баха написані композитором до Різдвяних свят.

Ініціатором створення і проведення фестивалю, а також його директоркою є українська органістка Олена Мацелюх.

Концерти «Bach Contemporary» супроводжуватимуть візуалізації від художниці-імпровізаторки Ольги Куц, яка із допомогою різних технік (графіка, живопис) зображатиме образи та настрої композицій, що звучатимуть.

Концерти фестивалю «Bach Contemporary»

Bach Contemporary. Іспанська класична гітара

16.01.2023, 18:00, концертний зал Людкевича

У виконанні гітариста Андрія Остапенка прозвучать різноманітні твори для класичної іспанської гітари: від старовинних бальних танців до запальних танго та скерцо!

Bach Contemporary. Драма і танець

17.01.2023, 19:00, концертний зал Людкевича

До Баха доєднаються Шопен, Дворжак, Брамс, Брамс, Барвінський, Равель, Скорик, Штамм та Монті.

4 Пори Року & Christmas Joy

20.01.2023, 18:00, концертний зал Людкевича

«Чотири пори року» Антоніо Вівальді звучатиме у транскрипції для скрипки та органа, яку здійснив Віталій Півнов.

Bach & Rock Organum

22.01.2023, 18:00, концертний зал Людкевича

Орган, фортепіано, вокал, ударні та камерний оркестр об’єднаються під орудою Сергія Лихоманенка – українського музиканта, дириґента і продюсера.