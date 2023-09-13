Віктору Камінському виповнюється 70 років

Цього року свій 70-й ювілей святкує відомий український композитор, львів’янин Віктор Камінський. У Львівській філармонії 14 вересня відбудеться концерт, присвячений ювілею композитора.

Розпочне його концерт «Пам’яті Василя Барвінського» для фортепіано з оркестром. Трагічна доля та великий талант Барвінського мали не аби який вплив на творчість Камінського, також уродженця Тернопільщини.

Leopolis concerto grosso Віктора Камінського називають зізнанням в любові до міста, ця музика якнайкраще увібрала в себе звукові ландшафти Львова: звучання органу величних храмів, раптові зміни динаміки та настроїв єднаються в музиці, як і контрастні барви історії самого Леополіса. В Leopolis concerto grosso Віктор Камінський використав дві теми невідомого автора з табулатури XVI століття, яку свого часу розшифрував саме Мирослав Скорик, чим вшанував пам’ять колеги.

У концерті візьмуть участь Софія Соловій (сопрано), Оксана Рапіта (фортепіано), Олена Мацелюх (орган), Катерина Шалайська (скрипка), а також камерний оркестр «Віртуози Львова».

У програмі прозвучать концерт «Памʼяті Василя Барвінського» для фортепіано та камерного оркестру, «Leopolis concerto grosso», «Супергармонія в ритмах Океану» для скрипки з камерним оркестром, диптих «З Жюлі д’Аспермон» для мецо-сопрано і камерного оркестру на вірші Лідії Мельник, «Der Wanderer und sein Schatten/Мандрівник і його тінь».

Віктор Камінський народився у 1953 році на Тернопільщині, навчався в Хмельницькому музичному училищі, а у 1977 році закінчив композиторський факультет Львівської державної консерваторії ім. Миколи Лисенка.

Із 1978 року працює у Львівській державній консерваторії (нині Львівська національна музична академія ім. Миколи Лисенка) на кафедрі композиції, з 2002 року – на посаді проректора з наукової роботи. Віктор Камінський – володар численних звань та премій.

Надзвичайно різний у своїй творчості, від пісень, які ставали хітами до масштабних симфонічних полотен. Його музика – це органічний сплав національно орієнтований на фольклорній інтонації з модерними гармоніями та тембральними ефектами.