Меморандум підписали перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та національний директор МО БФ «СОС Дитячі містечка» Україна Сергій Лукашов

У Львівській громаді збудують три нові дитячі будинки сімейного типу та соціальний центр. Відповідний меморандум у п’ятницю, 8 листопада, підписали Міжнародна благодійна організація «СОС Дитячі містечка» Україна та Львівська міська рада. Про це повідомили у пресслужбі ЛМР.

Меморандум підписали перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та національний директор МО БФ «СОС Дитячі містечка» Україна Сергій Лукашов. Так Львів долучився до Міжнародного гуманітарного проєкту «Дитячі оселі», що діє в Україні для підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Львівській громаді ми запропонували проєкт, де будемо будувати житло для дитячих будинків сімейного типу і створювати команду, яка буде супроводжувати потім цих дітей і батьків-вихователів, а також надавати соціальні послуги громаді навколо цього комплексу. Ми готові співпрацювати з громадою і соціальними службами міста Львова – а в них дуже високий фаховий рівень і ми це вже побачили, щоби спільно створити такий осередок, де діти і батьки-вихователі будуть жити і отримувати послуги: педагогічні, соціально-психологічні для повноцінного розвитку дітей та інтеграції їх у громаду», – розповів директор МО БФ «СОС Дитячі містечка» Україна Сергій Лукашов.

«Це дуже потрібна і важлива справа, і для нас велика честь бути партнером у її реалізації. Ми з нашого боку максимально будемо сприяти, бо діти мають мати родину і бути щасливими», – додав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Будівництво містечка планують розпочати напочатку 2025 року і завершити до кінця року. Концепція помешкань розроблена з урахуванням усіх вимог щодо функціональності приміщень, освітлення, природної вентиляції та зручності. Окрім проживання у комфортних будинках, там фахівці надаватимуть родинам і, за потреби, громаді навколо, психологічну підтримку.

«Цей проєкт надзвичайно важливий для нашої громади, адже діти, які потребують влаштування у сім’ю, матимуть родину і люблячих батьків. Це буде три будинки, в кожному з яких зможе проживати до восьми дітей – тобто загалом це 24 дитини. Також важливо, що буде продумана інфраструктура, яка надаватиме і соціальну підтримку цим родинам і, за потреби, й іншим сім’ям, які матимуть у цьому запит та потребу близько до місця проживання», – підсумував керівник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Володимир Фридрак.

Він зазначив, що у Львівській громаді понад 91% дітей з тих, які перебувають на обліку, а це 504 дитини, є в сімейних формах виховання.