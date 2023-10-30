Гостре відторгнення органів почалося на другу добу після трансплантації

У львівській лікарні померла 38-річна пацієнтка з Київщини, якій одночасно пересадили донорські серце і легені. Як повідомили 30 жовтня у Першому медоб’єднанні Львова, відбулося гостре відторгнення донорських органів.

«Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації. Команда наших лікарів та лікарів Інституту серця робили усе можливе, щоб його стабілізувати. Навіть підʼєднали ЕКМО-апарат, який замінює роботу серця і легень. Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим. Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними», – повідомили на сторінці Першого медоб’єднання.

Нагадаємо, 25 жовтня у ПМО прозвітували про успішно проведену надскладну операцію з одночасної трансплантації серця і легень. Їх отримала 38-річна Ніна з Київщини, яка від народження мала проблеми з серцем, а згодом і з легенями. На трансплантацію жінка чекала 15 років.

Комплекс серце-легені пересадили вперше в Україні. Цю унікальну операцію провели спільно команди фахівців Першого медобʼєднання Львова та Інституту серця. Це надскладна операція, яких у світі проводять всього 20-25 в рік.