У 38-річної жінки з Київщини починається нове життя

У Першому медоб’єднанні Львова вперше в Україні пересадили комплекс серце-легені. Цю унікальну операцію провели спільно команди спеціалістів Першого медобʼєднання Львова та Інституту серця. Це надскладна операція, яких у світі в рік проводять всього 20-25.

Органокомплекс, повідомили в лікарні, отримала 38-річна Ніна з Київщини. У неї від народження були проблеми з серцем, а згодом виникли проблеми і з легенями. На трансплантацію вона чекала 15 років. Дев’ять місяців з них очікувала на донора в Індії і майже втратила надію.

«З кожним роком мені стає все важче і важче жити, я ледь підіймаюсь на третій поверх. Я просто хочу спробувати, як то жити нормально, що це таке повноцінне життя. Це для мене шанс, за який я хапаюся, щоб просто… дихати», – сказала лікарям пацієнтка перед операцією.

Трансплантація тривала 10 годин. Серце і легені запрацювали на операційному столі.

Операція тривала 10 годин і пройшла успішно

«Це історична подія не тільки для нашої лікарні, а й для всієї України. Ми об'єднали сили і виконали операцію, яка вважається однією з найважчих у світі. Понад три роки до цього йшли. Пишаюся нашими лікарями, які попри війну рухаються до трансплантаційної незалежності в Україні. Людина отримала шанс на життя, ми радіємо, але дуже тихо, адже хірургічний етап - це лише частинка шляху», – каже генеральний директор Першого медичного об'єднання Олег Самчук.

Донором органів став 18-річний хлопець, який трагічно загинув у ДТП. Лікарі до останнього боролися за хлопця, але травми виявилися несумісні з життям. Крім серця-легень, також пересадили печінку та дві нирки, одну з них отримала дитина. Загалом шанс на життя отримали чотири людини.

Команда лікарів, які провели цю надскладну операцію

За словами керівника відділення кардіохірургії та трансплантації серця лікарні св. Пантелеймона Романа Домашича, до цієї операції готувалися понад три роки. Спершу почали трансплантувати серця, потім легені. І ось нарешті – органокомплекс серце-легені.

Ніна, якій пересадили серце і легені, зараз перебуває у реанімації у стабільному стані. Попереду на неї чекає важкий шлях відновлення.