У межах проєкту «Вій» благодійний фонд Козицького до кінця літа планує передати 1000 бойових дронів. Інвестують у цей проєкт 1 мільйон доларів.

Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, 100 дронів від фонду Козицького уже використовують на бойових чергуваннях різні частини Збройних сил України.

«Сьогодні ми передаємо ще 100 бойових пташок. Дрони передадуть на спеціальні підрозділи, адже ця техніка є досить специфічною, тому необхідно не лише пройти навчання, але й відчути, як вона працює в реальних умовах. Така техніка є очима бійців на передовій, бо вони можуть відстежувати переміщення особового складу ворога, а також ефективно вражати живу силу точними ударами. Ті частини, які вже отримали дрони, зможуть отримувати нові, якщо нададуть відеопідтвердження, що успішно використали попередні», – зазначив Максим Козицький.

Представник благодійного фонду Степан Козицький розповів, що дрони мають 7-кілометрову зону бойового застосування, а також є стійкими до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

«Вони можуть нести як бронебійний, так і осколково-фугасний снаряди, тобто дрон можна використовувати як проти живої сили противника, так і проти броньованої техніки. Дрон літає з швидкістю 120 кілометрів на годину, тому його дуже важко збити. Передаємо ми їх ескадрильями, в кожну з яких входять 2 мавіки, 3-D окуляри з пунктом управління та 20 дронів-камікадзе. Ескадрильєю керують троє людей для ефективного завдання уражень», – пояснив Степан Козицький. Він додав, що в планах фонду надалі передати для військовослужбовців ЗСУ 10 тисяч одиниць подібної техніки.

«Ми започаткували проєкт цього року і до кінця серпня маємо зробити 1000 штук і всіх їх передати безпосередньо на фронт. Дрони виготовляємо на заході України, що економить час на доставку. Водночас ми проводимо навчання на базі військових частин командам, які вже працюють в аеророзвідці або з бойовими БПЛА. Навчання триває 12 діб. Надалі ми передаємо пристрої навченим військовим, які вміють та готові застосовувати їх на фронті. Ми активно працюємо над збільшенням масштабів виробництва та шукаємо партнерів, які готові підтримати нас у цій важливій справі. Плани такі, щоб в кожному відділенні кожного взводу ЗСУ були оператори дронів, які вміють ними користуватись і кому ми будемо передавати їх надалі», – зазначив Степан Козицький.

Дрони передають на підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та тероборони та іншим військовим формуванням. Нагадаємо, благодійний фонд Козицького батько Максима Козицького – Зіновій Козицький заснував у березні 2022 року,щоб допомагати нашій армії боронити країну. За цей час фонд ініціював багато проєктів для допомоги військовим і вимушеним переселенцям. За підтримки фонду відомі митці України говорять правду про російсько-українську війну на світовій арені. Лише у забезпечення ЗСУ минулого року фонд інвестував три мільйони доларів. В межах проєкту «Вій» фінансують виготовлення дронів, а також навчання операторів та передають пристрої за запитом військових формувань, які виконують місію на найскладніших напрямках.