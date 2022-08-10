У львівській водоймі втопився 80-річний чоловік
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
0 0
До теми
Інцидент трапився на озері на вул. Липинського, 50
У Львові в міській водойм потонув 80-річний чоловік. Його тіло на поверхню витягли рятувальники.
Як повідомили в ДСНС Львівщини, інцидент трапився у вівторок, 9 серпня, у водоймі на вул. Липинського, 50, біля Монастиря отців Оріоністів УГКЦ. Тіло загиблого чоловіка виявили близько 14:11. Ним виявився 80-річний місцевий мешканець.
Тіло чоловіка витягнули на поверхню та передали на експертизу поліцейським.
Зазначимо, що у Львові немає водойм, у яких можна легально купатися.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter