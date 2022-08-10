Інцидент трапився на озері на вул. Липинського, 50

У Львові в міській водойм потонув 80-річний чоловік. Його тіло на поверхню витягли рятувальники.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, інцидент трапився у вівторок, 9 серпня, у водоймі на вул. Липинського, 50, біля Монастиря отців Оріоністів УГКЦ. Тіло загиблого чоловіка виявили близько 14:11. Ним виявився 80-річний місцевий мешканець.

Тіло чоловіка витягнули на поверхню та передали на експертизу поліцейським.

Зазначимо, що у Львові немає водойм, у яких можна легально купатися.