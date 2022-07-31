Одного потопельника виявили біля Пустомитів, а іншого у Бродах

Упродовж суботи, 30 липня, у водоймах на Львівщині потонули двоє людей. Тіла загиблих із води витягли рятувальники та передали працівникам поліції.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, пообіді 30 липня біля Пустомитів у місцевому ставку виявили тіло 51-річного чоловіка. Відомо, що він проживав у селі Соколівка Львівського району.

Ще одного потопельника, 50-річного мешканця Бродів, виявили у місцевій водоймі на вул. Набережна. За словами очевидців, під час купання в озері чоловік пірнув у воду і не винирнув.

Тіла загиблих витягли рятувальники та передали працівникам поліції.