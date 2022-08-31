Porsche Panamera вилучили за податкові та інші борги

У вівторок, 30 серпня, виконавча служба вилучила у львівського бізнесмена Porsche Panamera. Фірма, на яку був зареєстрований елітний автомобіль, мала борги у 7 млн грн з несплати податків та інших зобов'язань перед фізичними та юридичними особами.

«Зловили Porsche Panamera. Працівники Личаківського відділу державної виконавчої служби у Львові за допомогою системи «Безпечне місто» здійснили розшук та затримали даний транспортний засіб, який належить на праві власності юридичній особі-боржнику», – повідомили у Західному міжрегіональному управлінні міністерства юстиції у Львові.

Автомобіль забрали на арештмайданчик (фото юстиції)

Фірма, на яку зареєстрований автомобіль, має 7 млн грн боргів. Через це Porsche Panamera перебував в розшуку з 2020 року.

Державні виконавці провели опис автомобіля та передали його на зберігання у львівську філію ДП «Сетам». Власник зможе забрати його, сплативши борг. В іншому разі авто продадуть з аукціону.

У Західному міжрегіональному управлінні міністерства юстиції уточнили ZAXID.NET, що підприємство, на яке зареєстрований автомобіль, займається ремонтом і технічним обслуговуванням електричного устаткування. Фірма мала 7 млн боргів перед фізичними особами, податковою інспекцією та іншими юридичними особами.

Ще на початку цього року державна виконавча служба спільно з поліцією анонсували рейди щодо боржників, які мають несплачені штрафи, аліменти та інші борги – у них забирають автомобілі.