В одному з корпусів Львівського геріатричного пансіонату незаконно проживають 32 мешканці

У Львівському геріатричному пансіонаті, що на вул. Медової Печери у Львові, незаконно проживають 32 мешканці. Це колишні працівники пансіонату та їхні нащадки, які свого часу не покинули заклад з надією приватизувати там кімнати як власні помешкання.

Проживання сторонніх осіб у корпусі №3 Львівського геріатричного пансіонату розглядали на депутатській комісії з питань соціального захисту Львівської облради.

На комісії йшлося про те, що у згаданому корпусі пансіонату проживають мешканці, які не мають офіційного статусу підопічних пансіонату. Серед мешканців корпусу – колишні працівники закладу, які наразі проживають у приміщенні без правового оформлення.

«Є проблема з використанням корпусу №3 Львівського геріатричного пансіонату. Не визначено статус людей, які там проживають. Львівська обласна рада має ухвалити рішення, яке відповідатиме законодавству і, водночас, буде справедливим як щодо комунального майна, так і щодо самих людей», – зазначила керівниця Львівського геріатричного пансіонату Етері Пасека.

Заступник начальника управління майном спільної власності ЛОР Віктор Кусий розповів ZAXID.NET, що в пансіонаті незаконно проживають 18 сімей, загалом 32 мешканців. Вони займають 21 кімнату. Це діти та онуки колишніх працівників закладу, які не покинули його приміщення після звільнення з роботи. Серед них є пенсіонери та люди працездатного віку.

Ці мешканці мають заборгованість за комунальні послуги – близько 270 тис. грн, з яких 172 тис. грн заборгувала одна з мешканок.

«За участю депутатського корпусу будемо шукати шляхи порозуміння. Ми наполягаємо на укладенні договору оренди цих приміщень, щоб хоч якимось чином узаконити перебування цих мешканців. Вони не дуже схильні до цього, бо оренда – це завжди строковий договір і це їх насторожує. Зараз за користування приміщеннями вони не платять, оплачують виключно комунальні послуги», – розповів Віктор Кусий.

З його слів, умовний гуртожиток у корпусі №3 пансіонату функціонує з 1990-х років. «Відповідно до документації, ці приміщення мають статус нежитлових і числяться як корпус №3. За наслідками ревізії Держаудитслужби, відшкодовувати комуналку вони повинні за тарифами юридичних осіб, що значно вищі, ніж для населення», – додав Віктор Кусий.

Члени депутатської комісії ініціювали створення робочої групи, яка має напрацювати варіанти, як діяти у ситуації з незаконними мешканцями пансіонату.