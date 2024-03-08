На території Львівського геріатричного пансіонату знайшли мертвим чоловіка

У п’ятницю вранці, 8 березня, на території Львівського геріатричного пансіонату, що на вул. Медової Печери у Львові, знайшли мертвим 68-річного чоловіка, колишнього мешканця, якого раніше виселили із закладу. За цим фактом поліція проводить перевірку.

«Сьогодні, 8 березня, о 8:10 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від працівника Львівського геріатричного пансіонату, розташованого на вулиці Медової Печери, про тіло чоловіка без ознак життя, виявлене на території закладу», – йдеться в повідомленні поліції.

Померлим виявився 68-річний житель Львова. У поліції уточнили ZAXID.NET, що це колишній мешканець пансіонату. Видимих ознак насильницької смерті на його тілі не виявили. Зараз правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті чоловіка, призначені експертизи. Також вирішують питання правової кваліфікації.

ZAXID.NET намагався отримати коментар з приводу згаданого інциденту у керівниці Львівського геріатричного пансіонату Етері Пасеки, однак вона на дзвінки не відповідала.

Представник омбудсмена на Львівщині, депутат Львівської облради Тарас Подвірний розповів ZAXID.NET, що, за попередньою інформацією, чоловік, якого знайшли мертвим на території геріатричного пансіонату, був виселений з закладу ще наприкінці грудня. Представник омбудсмена пообіцяв додатково з’ясувати підстави для розірвання угоди про утримання чоловіка, причини його перебування на території закладу та правомірність дій керівництва пансіонату.

«Є кілька підопічних, з якими вони розірвали договори з різних причин, зокрема, з тими, які не потребують сторонньої допомоги. Для цього скликається медична комісія, є певна процедура, яка контролюється управлінням майном спільної власності. Не може односторонньо керівник розірвати договір», – каже Тарас Подвірний.

Львівський геріатричний пансіонат є комунальним закладом Львівської облради. Скандали із виселення мешканців закладу траплялися і раніше. Так восени з пансіонату виселили двох чоловіків. Тоді в.о. директора пансіонату Етері Пасека пояснила, що все законно, оскільки стаціонарного догляду чоловіки не потребували, також вони порушували правила внутрішнього розпорядку. Окрім того, варто нагадати, що в січні цього року внаслідок пожежі в геріатричному пансіонаті загинув один із його мешканців.