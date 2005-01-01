У львівському ОХМАТДИТі загинула жінка, яка впала до шахти ліфта

На місці трагедії працює поліція

У четвер, 28 грудня, у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні ОХМАТДИТ загинула літня жінка, впавши до шахти ліфта.

Інцидент стався близько 12:00. Як розповів ZAXID.NET начмед лікарні Іван Семків, жінка намагалась вийти з ліфта, який застряг між поверхами – і впала до шахти.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради, потерпілою виявилась працівниця лікарні, 71-річна ліфтерка. Лікарі бригади швидкої медичної допомоги констатували смерть до приїзду.

Також в управлінні зазначили, що на момент нещасного випадку електроенергія в закладі була вимкнена в зв’язку з проведенням ремонтних робіт в електрощитовій.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Причини події встановлюються.