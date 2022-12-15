Львів'ян запрошують дізнатися про різдвяні традиції

У неділю, 18 грудня, у Львівському палаці мистецтв пройде «Ярмарок різдвяних традицій», що складатиметься із мистецької частини і з ярмарку крафтових продуктів від виробників Львівщини. Про це повідомили у Львівській ОВА під час брифінгу у четвер, 15 грудня.

Як розповіла керівниця управління туризму і курортів ЛОВА Наталія Табака, мета ярмарку – поширення традицій Різдва і підтримка крафтових виробників Львівщини. Відвідувачів запрошують на майстерки з виготовлення традиційних різдвяних дідухів і павуків.

«Також можна буде навчитись об’єкти, внесені у нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО – яворівську забавку та об’ємну безкаркасну різдвяну звізду. Майстерки триватимуть упродовж всього заходу», – розповіла Наталія Табака.

Також на відвідувачів чекають виставки різдвяних звізд та унікальних шопок. Наприклад, на «Ярмарку різдвяних традицій» можна буде побачити шопку, виготовлену повністю з дерева 150 років тому незрячим майстром із Перемишлянського район, а також – кукурудзяну шопку.

На ярмарку буде традиційна коляда, вертепи, розповіді про традиції святкування Різдва у Галичині, на Бойківщині та на Херсонщині.

Керівниця департаменту агропромислового розвитку ЛОВА Тетяна Гетьман розповіла, що на ярмарку можна буде придбати крафтову продукцію від кількох десятків виробників зі Львівщини – сири, м’ясні вироби, наливки тощо. Наразі свою участь у ярмарку підтвердили 35 виробників.

«Аграрний сектор – це запорука нашої продовольчої безпеки тому треба давати їм можливості презентації своїх продуктів, що є унікальними і про які львів’яни не знають. Тут можна буде закупитись продуктами і подарунками до свят», – сказала Тетяна Гетьман.

«Ярмарок різдвяних традицій» пройде 18 грудня з 12:00 до 17:00, вхід – вільний.