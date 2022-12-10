Синод УГКЦ не ухвалював жодних рішень про різдвяні богослужіння 25 грудня

Українська галицька партія 8 грудня звернулась з проханням дозволити проведення Різдвяного богослужіння 25 грудня до Митрополита Львівського Ігоря Возьняка. Про це повідомив голова політради УГП Ростислав Коваль. Копію звернення також надіслали голові УГКЦ Блаженнішому Святославу.

«Наші православні брати вже отримали дозвіл святкувати Різдво Христове 25 грудня там, де на це буде воля пароха і парафіян. А греко-католики можуть опинитися в ситуації, коли в ці дні або йти до костелу, або до церкви ПЦУ. Так не повинно бути», – сказав Ростислав Коваль.

Також він закликав усіх вірних УГКЦ, хто планує святкувати Різдво зі світом 25 грудня, теж надіслати відповідні прохання.

Відповіді від митрополита Львівського Ігоря (Возьняка) наразі не було, але з приводу різдвяних богослужінь 25 грудня у громадах УГКЦ висловились голова Церкви Блаженніший Святослав та керівник інформаційного відділу департаменту інформації УГКЦ Тарас Жеплінський.

Тарас Жеплінський 9 грудня повідомив, що місцеві парафії без відповідного дозволу церковної влади не можуть самостійно вирішувати звершувати різдвяні Літургії 24-25 грудня. А жодного рішення Синоду єпископів щодо впровадження в Україні календарної реформи не було, тому у день Різдва Христового за григоріанським календарем – 25 грудня – парафії УГКЦ в Україні не звершуватимуть різдвяних богослужінь.

Водночас Тарас Жеплінський зазначив, що брати участь 25 грудня у різдвяних Богослужіннях інших церковних конфесій, наприклад Римо-Католицької Церкви в Україні, прихожанам УГКЦ не забороняють.

Голова УГКЦ Блаженніший Святослав ще раніше висловив думку, що війна не є зручним часом для календарної реформи.

«Різдво – це цілий період літургійного року. Тому його потрібно відповідно організовувати й переживати. Не можна змінювати дату лише одного свята. Нам потрібна всеохопна, цілісна реформа, що потягне за собою зміну всіх інших дат нерухомих свят у літургійному році.

Не можна такого типу зміни робити одноосібно, окремо від церковної спільноти. Різдво – це свято цілого народу, всієї Церкви. Дуже важливо святкувати разом, радіти разом.

Коли горить хата, то не час дискутувати, на яку стіну вішати ікони. Нам так важливо всі сили спрямувати на перемогу України!», – сказав голова УГКЦ.

Разом з тим, окремі парафії УГКЦ за кордоном вже перейшли на григоріанський календар і відзначають Різдво 25 грудня. Наприклад, італійські парафії УГКЦ отримали дозвіл на перехід на новий календар у 2020 році і практикують це із 2021 року. Цьогоріч дозвіл на зміну календаря із 1 вересня 2023 року отримали греко-католики Польщі.

Як інформував ZAXID.NET, у ПЦУ цього року окремим парафіям дали дозвіл на проведення різдвяних богослужінь 25 грудня. Утім, день святого Миколая православні відзначатимуть 19 грудня, як і раніше.