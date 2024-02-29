У львівському парку Архангела Михаїла відновлюють дощові сади
Новини Львова від ZAXID.NET за 29 лютого
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У четвер, 29 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Всесвітній день рідкісних захворювань. Дітей із такими недугами у Львові вже понад 30 років лікують у Західноукраїнському дитячому медцентрі.
- Не перевищуйте швидкості. На Львівщині визначили нові ділянки доріг, де стоятимуть поліцейські з TruCAM.
- Наводять лад. У парку Архангела Михаїла запрацювала система водовідведення.
- Температурний рекорд. У лютому на Львівщині синоптики зафіксували аномально теплу погоду.
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