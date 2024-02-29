Патрульні з TruCAM працюватимуть на аварійно небезпечних ділянках

З четверга, 29 лютого, поліція збільшила кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. Патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці, зокрема, на двох дорогах у Львові та області.

Як повідомили в патрульній поліції, патрульні з TruCAM працюватимуть на вул. Липинського у Львові та на трасі Львів-Самбір-Ужгород (між селами Ваньовичі та Бачина). Загалом кількість кількість ділянок, де здійснюється контроль швидкості за допомогою TruCAM в області зросла до 15, а у Львові до понад 10.

«Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання. Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху», – зазначили в патрульній поліції.

Місця вимірювання швидкості за допомогою приладів TruCAM (клікніть на картинку, щоб збільшити)

Про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень, а у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Поліцейські нагадують, що перевищення водіями швидкості руху – одна з найпоширеніших причин ДТП.