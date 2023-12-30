Загалом на з 1 січня на дорогах України запрацюють ще 50 додаткових камер відеоспостереження

З 1 січня на території Львівщини відновлять та розпочнуть роботу загалом п’ять комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР. Про це у суботу, 30 грудня, розповів голова патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Так у Львові відновить свою роботу комплексу вул. Стрийська, 35, з напрямком спрямування приладу вул. Івана Чмоли.

На території Львівської області відновлять роботу 3 такі комплекси: на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди; на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк; на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк.

Вперше камеру відеоспостереження встановлять на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці.

За словами голови патрульної поліції, в цілому на дорогах України запрацюють ще 50 таких комплексів, 19 з яких працювали до повномасштабного вторгнення Росії і відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.

Наприклад у Волинській області запрацює вперше комплекс на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна

На Закарпатті вперше встановлять комплекс на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород

Найбільше нових комплексів встановлять в Івано-Франківській області, де запрацюють вперше 4 комплекси: на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького; на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ; на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія; на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло.

Таким чином загальна кількість комплексів фіксації від 1 січня 2024 року – 265. Розташування всіх комплексів по Україні та дозволену швидкість руху можна переглянути натиснувши тут.