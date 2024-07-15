У парку хочуть відновити історичні теплиці

У розсаднику львівського парку «Залізна Вода» планують облаштувати відкритий сад для реабілітації військових. За зразок візьмуть приклад чеського міста Брно, що є побратимом Львова. Про це у понеділок, 15 липня, обговорили представники «Фонду Партнерство» із Брно на зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим.

«Відкритий сад в центрі міста Брно – це великий простір з різними екологічними та освітніми активностями для дітей та дорослих. Там можна орендувати грядки для вирощування овочів чи простір для подій. Також у саду є енергоефективна будівля з зеленим дахом, яку винаймають під офіси чи для проведення конференцій. Такий простір поєднує освітню, культурну та практичну складові. Сад у місті Брно відвідав міський голова Львова місяць тому, під час відрядження», – повідомили у пресслужбі ЛМР.

У Львові розглядають можливість облаштування такого саду у просторі Розсадник, що у парку «Залізна вода». Стратегічний директор «Фундації Партнерство» Мирослав Кундрата зазначив, що ця територія має величезний потенціал, неймовірні природні умови і необхідну інфраструктуру. Це вже підготовлені необхідні умови і добре підґрунтя для реалізації проєкту.

Парк «Залізна вода» вже має підготовлені умови для проєкту (фото Романа Балука)

Такий сад матиме на меті реабілітацію військових, їхніх рідних та дітей, які постраждали від війни. Він стане частиною екосистеми «Незламні» (Unbroken).

«На мою думку, це унікальна локація, яка фактично у центрі Львова. Якщо туди додати елементи, які є у місті Брно, – це стане центром для дітей та батьків, для ветеранів. Ми хочемо зробити такий простір для наших захисників та захисниць, ветеранів, які пройшли війну, членів їхніх родин, а також для дітей, які зазнали лиха війни. Тож для нас важливо зробити це швидко», – сказав Андрій Садовий.

Нині напрацьовують ідеї щодо того, яким може бути відкритий сад у Львові, зазначила керівниця управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради. Також йдеться про відновлення історичних теплиць, які започатковували на цій території учні Рьорінга.

«Там поруч має бути відкрита у цьому році музична школа, ведеться реконструкція медичного закладу паліативної медицини, школа для дітей з вадами зору, дитячий еколого-натуралістичний центр, музеї Франка та Грушевського, академія мистецтв, католицький університет, тобто це місце, в якому можна було б також проводити в іншому форматі навчальні і культурні події, розвивати активно садівництво та городництво в межах міського простору. Це новий для Львова формат адаптації озеленених територій для різних потреб соціуму, одна з основних сьогодні – це реабілітація військовослужбовців та їхніх рідних, щоб вони могли спільно в цьому просторі проводити час», – розповіла Галина Микітчак.

До слова терапевтичний сад для відновлення психічного здоров’я постраждалих на війні також облаштують біля реабілітаційного центру Unbroken. Таку ідею місту запропонував данський містопланувальник Мікаель Колвілл-Андерсен, який вже працює над садом у Києві.

Нагадаємо, у 2021 році ГО «Плато» створила та розвиває простір Розсадник у парку «Залізна вода» для переосмислення і наповнення соціальними проєктами цього простору.