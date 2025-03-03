На церкві перемостили ґонтя

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького показав фотографії першого відреставрованого в цьому році обʼєкта – подільської церкви святого Миколая з Тернопільщини. Вона зберігається у скансені вже понад 50 років.

«Наші майстри завершили комплексну реставрацію церкви святого Миколая зі села Соколів та дзвіниці з містечка Монастирська. Попереду на церкву чекає облаштування внутрішньої експозиції – наповнення храму відреставрованими експонатами», – повідомили у музеї.

Майстри перестелили новий ґонт на даху церкви, частково замінили лати, вітрові дошки, а також відреставрували купол давньої церкви. Роботи фінансово підтримав уряду Німеччини.

Миколаївську церкву перевезли до музею у 1972 році зі села Соколів на Тернопільщині. Це єдиний обʼєкт, що відображає архітектуру Поділля у львівському скансені.

Як розповідав раніше заступник директора музею з наукової роботи Сергій Ципишев, церква датується 1773 роком, про що свідчить напис на брусі. Вона традиційної тридільної структури. Тоді у Соколові було 18 господарств, мешканці вирішили спорудити церкву з дуба. Вона належала православній громаді, яка користувалася нею до 1940-х років. З 1973 року відтворена у музеї і є пам’яткою місцевого значення.