Військова частина відмовила солдату у звільнення зі служби через сімейні обставини – догляд за матір’ю із другою групою інвалідності. Військовий не погодився із таким рішенням та виграв справу в суді. Командування зобов’язали звільнити солдата зі служби.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся мобілізований солдат Іван В. Він розповів, що у вересні 2024 року подавав рапорт на звільнення з військової служби через потребу в догляді за матір’ю із другою групою інвалідності, проте отримав відмову.

Представник військової частини повідомив суду, що у долученому позивачем акту огляду МСЕК не вказано про потребу у постійному догляді його матері, а висновок ЛКК містить рекомендацію надання соцпослуги з догляду на непрофесійній основі. На думку відповідача, документ «не підтверджує потребу в постійному догляді для цілей застосування абз.13 п.3 ч.12 ст.26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Представник військової частини також наголосив, що військовий не надав документів, що у його матері немає інших родичів «першого чи другого ступеня спорідненості».

Цю справу розглянув суддя Андрій Ланкевич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановив, що поданий позивачем висновок ЛКК відповідає усім вимогам. Батько позивача помер, тому догляд за матір’ю із другою групою інвалідності здійснює позивач. Представник військової частини не вказав, який саме документ має подати солдат для підтвердження відсутності інших членів сім’ї.

«Вказане, на думку суду, призводить до необґрунтованого обмеження права позивача бути повідомленим про необхідність надання документів за вичерпним переліком, а не будь-яких документів на власний розсуд», – йдеться у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнив позов військового Івана В., визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо не звільнення його зі служби. Командування зобов’язали прийняти рішення про звільнення солдата зі служби через сімейні обставини. На рішення суду ще можна подати апеляцію.