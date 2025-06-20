Роман Гладишевський озвучив пріоритети роботи університету

У пʼятницю, 20 червня, відбулася інавгурація нового ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Романа Гладишевського. Професор, академік очолюватиме заклад вищої освіти впродовж пʼяти років.

В урочистій події взяли участь міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, керівництво міста та області, духовенство, військові, науковці університету. Інавгурацію транслювали онлайн. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий озвучив наказ про призначення Романа Гладишевського ректором від 13 червня.

Роман Гладишевський склав присягу на Біблії та Конституції України. Після цього його попередник Володимир Мельник передав йому ректорські інсигнії.

Роман Гладишевський склад присягу ректора на Біблії та Конституції України

«Ціную довіру і усвідомлюю відповідальність за розвиток університету. Ми робимо акцент на залученні коштів для реалізації важливих ініціатив, ставимо за мету комерціалізацію найактивніших розробок, які працюють на благо країни. Основну цінність університету вбачаю в людському потенціалі. Важливо забезпечити умови для професійного і особистісного зростання, сприяти поверненню наших співвітчизників, які вимушено опинилися за кордоном. В умовах війни ми переконалися, що сучасні технології, інновації та раціональне використання ШІ є інструментом збереження людського життя. Для наших науковців на часі спорудження новітнього наукового комплексу, заснування спільних наукових міжнародних практик», – зазначив у своїй промові Роман Гладишевський.

Серед пріоритетів роботи новий ректор назвав долучення до процесу адаптації учасників бойових дій, інклюзивність, кадровий та інтелектуальний ресурс, поєднання наукових напрямків. Він анонсував масштабний міждисциплінарний проєкт, який вивчатиме вплив війни на всі сфери життя і формуватиме орієнтири для подолання викликів і запобігання негативних наслідків війни.

Роман Гладишевський керуватиме університетом до 12 червня 2030 року.

Нагадаємо, Роман Гладишевський – доктор хімічних наук, займається дослідженням кристалохімії, професор, у минулому – проректор ЛНУ з наукової роботи. З 2021 року – академік Національної академії наук України. Професор Роман Гладишевський виконував обов’язки завідувача кафедри неорганічної хімії, а до лютого 2025 року був проректором ЛНУ з наукової роботи. Роман Гладишевський переміг у другому турі виборів ректора ЛНУ імені Івана Франка, випередивши свого опонента Віталія Кухарського. У 2018 році Львівська міська рада надала родині Гладишевського звання «Шляхетної львівської родини». Від 2014 року Львівський національний університет імені Івана Франка очолював доктор філософських наук Володимир Мельник.