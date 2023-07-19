Світловий ліхтар Актової зали університету ім. Івана Франка

Львівський національний університет ім. Івана Франка у вівторок, 18 липня, уклав договір з ТОВ «Технопром реставрація» на реконструкцію світлового ліхтаря. Йдеться про скляну стелю актової зали площею 154 м² головного корпусу університету, яка перебуває в аварійному стані. Загальна вартість ремонту становить 1 020 995 млн. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, скляну стелю відремонтують до кінця 2023 року.

У прес-службі Львівського університету розповіли ZAXID.NET, що світловий ліхтар використовують від моменту спорудження будівлі для природного освітлення актової зали. Згідно з архівними документами, востаннє скляну стелю ремонтували 30 років тому.

«Потреба у ремонті скляного заповнення назрівала вже не перший рік. Однак загрозливою ситуація стала нещодавно, коли скло від декількох сегментів ліхтаря випало в актову залу. На щастя, тоді у залі не було людей», – зазначив керівник прес-служби університету Олег Вівчарик.

Тріщини у світловому ліхтарі (Фото Олега Вівчарика)

Після інциденту з падінням скла стелю оглянула комісія й знайшла численні тріщини, які розширюються. Відтак товщина та якість скла не відповідає нормам безпеки. Олег Вівчарик розповідає, що більшість сегментів світлового ліхтаря під впливом часу, природних чинників та вібрацій мають пошкодження.

«Якщо не провести ремонт, то вже через кілька місяців актову залу довелося б закрити для проведення масових заходів. Це мало б негативні наслідки не лише для студентів, а й для організації важливих для України наукових, освітніх, культурних й геополітичних заходів», – пояснює Олег Вівчарик.

Він додає, що підрядник має замінити скляне заповнення ліхтаря на армоване скло, яке нейтралізує загрозу випадання скла в актову залу, навіть якщо воно розіб'ється. Після ремонту товщина скла становитиме 6 мм (зараз – менше ніж 4 мм). Крім цього, планують розчистити й відремонтувати металеві конструкції ліхтаря та дерев'яний настил навколо ліхтаря.

Зазначимо, що реставруватиме скляну стелю львівське ТОВ «Технопром реставрація», яке зареєстроване майже п'ять років тому. Згідно із даними аналітичного ресурсу YouControl, компанія займається будівництвом, склінням та малярством тощо. Крім цього, серед видів діяльності є гуртова торгівля взуттям та одягом, торгівля газоподібним паливом. Керівником «Технопром реставрація» є Володимир Мицай.