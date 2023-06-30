Львівський університет та Львівська політехніка посіли друге та третє місце загальноукраїнського рейтингу вишів

Сайт Освіта.ua оприлюднив щорічний консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти. У ньому визначено загальний рейтинг вишів, а також відзначено найкращі з них за спеціалізацією. У трійку найкращих вишів увійшли Львівська політехніка і ЛНУ імені Франка. Ці два виші також стали найкращими у західному регіоні. Політехніка ще й очолила рейтинг найкращих технічних вишів 2023 року.

«За результатами консолідованого рейтингу 2023 року, лідером вищої освіти є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Друге місце посів Львівський національний університет імені Івана Франка. Третє і четверте місця Консолідованого рейтингу цього року поділили між собою Національний університет «Львівська політехніка» і Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». П’яте місце серед найкращих закладів вищої освіти 2023 року посів Харківський національний університет імені Каразіна», – повідомляє Освіта.ua.

Також визначили лідерів за тематичними підрейтингами:

«Найкращі класичні університети» (ЛНУ ім. Франка – друге місце);

«Найкращі технічні виші» (Львівська політехніка – перше);

«Найкращі аграрні виші» (Львівський університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького – друге місце);

«Найкращі педагогічні виші» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – третє);

«Найкращі медичні виші» (друге місце – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького);

«Найкращі мистецькі виші» (друге місце – Львівська національна академія мистецтв);

«Найкращі приватні виші» (УКУ – третє місце);

«Найкращі виші західного регіону України» (ЛНУ імені Франка і Львівська політехніка – перше і друге місце).

Рейтинг університетів опрацював показники 239 закладів вищої освіти. При складанні рейтингу вишів використали результати «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт», які враховують цитованість наукових статей, показники середнього балу НМТ абітурієнтів, тенденції розвитку освіти, що зазнали змін через вторгнення Росії та пандемію Covid.