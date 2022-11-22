Кане-корсо – це бійцівська порода собак, їхня вага може сягати 50 кг, а зріст до 65 см

Сихівський районний суд Львова оштрафував львів’янина Євгенія Вдовіна на 3400 грн та постановив конфіскувати у нього собаку – метис кане-корсо, який напав на перехожу жінку у Львові.

Випадок трапився 19 вересня у парку «Залізна вода» на вул. Стуса у Львові. Як вказано у постанові суду, Євгеній Вдовін вигулював собак породи «метис кане-корсо» без поводків та намордників, коли один із них вкусив перехожу. Кане-корсо – це бійцівська порода собак, їхня вага може сягати 50 кг, а зріст до 65 см. Метис означає, що собака є не чистокровним.

Після нападу собаки жінка викликала поліцію та зафіксували ушкодження у поліклініці, де у неї діагностували поверхневу травму грудної клітини.

Євгенія Вдовіна звинуватили у порушенні правил вигулу тварин. У суді адвокат власника тварини клопотав про закриття справи через недостатність доказів.

Дослідивши матеріали справи, суддя Галина Шашуріна визнала Євгенія Вдовіна винним у порушенні правил утримання тварин та оштрафувала на 3400 грн з конфіскацією собаки. На постанову ще може бути подана апеляція.

Додамо, що тварину має конфіскувати виконавча служба. Хоча досі після таких рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.