У Львові підприємцям відшкодують половину вартості генераторів

У Львові 60 підприємств, серед яких аптеки, перукарні та заклади харчування, отримають фінансову допомогу від міста на закупівлю електрогенераторів. Йдеться про відшкодування половини вартості. Про це повідомили у департаменті економічного розвитку ЛМР.

«Сьогодні на розгляд комісії щодо надання ваучерної підтримки бізнесу у період воєнного стану винесли 67 заяв. Розгляд 7 заяв перенесли, а 60 підтримали. Відтак відшкодування 50% вартості електрогенераторів (але не більше 80 тис. грн) отримають 16 аптек, 18 перукарень, 1 заклад дошкільної освіти, 1 медичний заклад, решта – це ресторани», – повідомили у департаменті економічного розвитку ЛМР.

Переліку підприємств, які отримали компенсацію за купівлю генератора, департамент не оприлюднив.

Нагадаємо, 6 грудня 2022 року, депутати Львівської міськради ухвалили рішення про відшкодування 50% вартості електрогенераторів підприємцям. До списку увійшли заклади зарчування, продуктові магазини (окрім алкомаркетів), міні-пекарні, приватні школи та садки, приватні медзаклади, які мають договори з НЦЗУ, перукарні та салони краси, аптеки.

Отримати відшкодування можна за пристрої, які придбали після 24 лютого 2022 року. Вимоги до електрогенератора – номінальна потужність від 3 кВт включно.

Для отримання ваучера заявники мають подати через ЦНАП Львова або сервіс електронних звернень на розгляд експертної комісії пакет документів:

· заяву на отримання ваучера з енергозабезпечення на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора (додаток 3 до цього Положення);

· копію платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);

· копію документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування) електрогенератора;

· копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

· фотофіксацію електрогенератора.

За додатковою консультацією можна звертатись до Центру підтримки підприємництва за тел.: (032) 254 60 15.

Нагадаємо, у Львові діє також програма часткової компенсації вартості електрогенераторів для багатоквартирних будинків.