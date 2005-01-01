У Львові 17-річна дівчина повідомила про замінування школи на Сихові

У середу, 3 січня, приблизно о 10:25 до поліції надійшло повідомлення про замінування однієї з шкіл у Сихівському районі Львова. На місці працювали вибухотехніки та кінологи.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ГУ НП у Львівській області, повідомлення про замінування виявилось неправдивим, поліцейські встановили, що його надала 17-річна дівчина. Зараз встановлюються обставини події.

Дівчина повідомила про замінування школи №1 на вул. Трильовського. На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки та кінологи. Було евакуйовано близько двадцяти працівників навчального закладу.

Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.