У Львові 17-річна дівчина повідомила про замінування школи на Сихові

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:5621060

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У середу, 3 січня, приблизно о 10:25 до поліції надійшло повідомлення про замінування однієї з шкіл у Сихівському районі Львова. На місці працювали вибухотехніки та кінологи.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ГУ НП у Львівській області, повідомлення про замінування виявилось неправдивим, поліцейські встановили, що його надала 17-річна дівчина. Зараз встановлюються обставини події.

Дівчина повідомила про замінування школи №1 на вул. Трильовського. На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки та кінологи. Було евакуйовано близько двадцяти працівників навчального закладу.

Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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