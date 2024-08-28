У середу, 28 серпня, у Львові 24-та ОМБр ім. короля Данила відкрила перший офіс патронатної служби «Хоробрі серця». Це пілотний проєкт, мета якого – надавати послуги родинам захисників та підтримати їх. Облаштували офіс патронатної служби «Хоробрі серця» на вул. Дорошенка, 28, також вхід можливий із вулиці Юрія Дрогобича,9.

Патронатна служба «Хоробрі серця» – це військово-громадський хаб й місце зустрічей для родин загиблих, родин безвісти зниклих, родин військовополонених, та поранених військовослужбовців королівської бригади. Це місце надання якісного сервісу у вирішенні юридичних, фінансових та соціальних проблемних питань, з якими стикаються рідні військових, які служать (служили) в 24-ій бригаді.

«Кількість людей, яких покалічила війна, зростає. За кожним захисником: загиблим, зниклим, полоненим, є родини, які потребують нашої допомоги. Дуже важливо, щоб родини не почували себе покинутими і незахищеними. Важливо зазначити, що тут працюватимуть представники родин. Вони комунікуватимуть на рівні з тими, хто буде приходити сюди», – розповів керівник патронатної служби «Хоробрі серця» 24-ї бригади майор Іван Татауров.

У цьому офісі працюватимуть три працівники, також буде представник Львівської міської ради.

«Це буде працівник ЦНАПу і зразу можна буде отримати, до прикладу, якісь довідки. Якщо буде потрібна конкретна допомога, зразу буде запис до конкретного фахівця, який прийме маму, сестру, брата, тих, хто цього потребує. Цей формат є новий, це такий домашній офіс. Я думаю, що потім ми такі самі офіси зможемо відкривати для всіх наших бригад, де є львів’яни», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Із приміщенням і ремонтами бригаді допомогло місто. Офіс наразі працюватиме з 09:00 до 18:00 без вихідних у тестовому режимі, водночас гаряча лінія діятиме 24/7. Важливо зазначчити, що патронатна служба має чотири гарячі лінії, куди родини військових можуть телефонувати цілодобово:

рідні загиблих: 066-94-16-162;

рідні поранених: 095-55-51-191;

рідні зниклих: 099-01-25-286;

рідні полонених: 066-94-15-929.

Зазначимо, також у Львові на площі князя Осмомисла, 9, працює рекрутинговий центр 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.