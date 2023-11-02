Будинок, в якому сталась трагедія

У четвер, 2 листопада, на вул. Гната Хоткевича, 14 у Львові виявлено тіло жінки, яка загинула через падіння з вікна. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.

Інформація про подію надійшла в поліцію близько 13:00. Слідчі встановили особу загиблої – це 42-річна (1981 року народження) мешканка будинку. Наразі поліція з’ясовує, за яких обставин вона випала з вікна.

Як інформував ZAXID.NET, у понеділок, 30 жовтня, у мікрорайоні Рясне-2 у Львові 14-річна дівчина випала з вікна 8-го поверху житлового будинку. Дитина вижила, її госпіталізували.