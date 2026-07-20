63-річна львів'янка звернулася до лікарів зі скаргами на біль у шлунку

У Львові 63-річній пацієнтці з рідкісною формою раку печінки виконали одну з найскладніших операцій у сучасній хірургії. Щоб видалити злоякісну пухлину, лікарі повністю зупинили кровообіг печінки, охолодили орган і застосували трансплантаційні методики. Такі втручання в Україні проводять не більше десяти разів на рік.

Як повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова, до лікарні св. Пантелеймона звернулася 63-річна львів'янка зі скаргами на біль у шлунку. Під час обстеження медики виявили холангіокарциному – злоякісну пухлину жовчних проток, розміром близько восьми сантиметрів. Ситуацію ускладнювало те, що новоутворення проросло у три печінкові вени та нижню порожнисту вену. Через це стандартне видалення пухлини було неможливим.

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Для проведення операції до львівських хірургів приєдналася команда спеціалістів Київської міської клінічної лікарні №1, які мають необхідний досвід. І не лише хірургів, а й анестезіологів.

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«Це було втручання з надзвичайно високими ризиками. Спочатку ми повністю відключили печінку від кровообігу та охолодили орган, фактично застосувавши трансплантаційні методики під час резекції. Після цього видалили пухлину й реконструювали всі уражені вени», – розповів хірург Київської міської клінічної лікарні №1 Євгеній Трегуб.

Операція тривала майже 13 годин і завершилася успішно. Наразі жінка успішно відновлюється після операції.

«Я щаслива, що мене врятували. Коли дізналася про діагноз, навіть не хотіла боротися, бо розуміла, наскільки складний мій випадок. На щастя, сьогодні все добре», – сказала пацієнтка.

За словами лікарів, це був єдиний шанс урятувати життя пацієнтки, адже інших ефективних методів лікування при такому поширенні пухлини не існувало.