У Львові анонім повідомив про замінування п’яти бізнес-центрів

СуспільствоОльга Гринько, 4 червня9890

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У Львові анонім повідомив про замінування п’яти бізнес-центрів
фото умовне
Анонім повідомив про замінування п'яти центрів

У понеділок, 4 червня, о 9:27 надійшов лист на Центр безпеки міста про замінування п'яти бізнес-центрів. Йдеться про центри на вул. Героїв УПА, 7а, вул. Промисловій, 52, вул. Зеленій, 109, вул. Шевченка, 111а та вул. Б. Хмельницького, 176. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

На місці працюють поліція і вибухотехніки.

Нагадаємо, що минулого тижня невідомі чотири рази повідомляли про замінування цих львівських бізнес-центрів. Останнє таке повідомлення про замінування шести центрів, яке не підвердилося, надійшло 1 червня. Адміністрація одного із «замінованих» бізнес-центрів відмовилась від перевірки спецслужб.

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