У Львові, Брюховичах і Винниках планові знеструмлення

28 грудня «Львівобленерго» знеструмило окремі вулиці Львова, Брюховичів і Винників для проведення планових ремонтних робіт. Протягом дня світла не буде за такими адресами:
Залізничний район (09:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Скнилівська, 5, Щирецька, 99-131.
Сихівський район (11:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Пасічна, 185, 187, Пимоненка, 17, 19, 17А, 22, 16.
Галицький район (09:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Джерельна, 14-30А, 21-51, Крехівська, 1,2,4.
Франківський район (09:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Айвазовського, Веделя, Жемчужникова, Кн.Ольги, 69,71,73,75,77, Кобилиці, 38-40, Музики, 46-50, Наукова, 30а, 53, 55, Пулюя, 2,4,6,8,10.
Винники (10:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Котляревського, 11-14 , Ломоносова, 15-29, 16-30, Сонячна, Сопілки, Спортова, Шашкевича, Шевченка, 15-29, 16-30.
смт. Брюховичі (09:00 ‒ 17:00) ‒ вул.Бічна Паркова, Дитяча, Паркова, Спортова.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: