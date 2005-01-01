У Львові, Брюховичах і Винниках планові знеструмлення

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 08:314110

28 грудня «Львівобленерго» знеструмило окремі вулиці Львова, Брюховичів і Винників для проведення планових ремонтних робіт. Протягом дня світла не буде за такими адресами:

Залізничний район (09:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Скнилівська, 5, Щирецька, 99-131.

Сихівський район (11:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Пасічна, 185, 187, Пимоненка, 17, 19, 17А, 22, 16.

Галицький район (09:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Джерельна, 14-30А, 21-51, Крехівська, 1,2,4.

Франківський район (09:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Айвазовського, Веделя, Жемчужникова, Кн.Ольги, 69,71,73,75,77, Кобилиці, 38-40, Музики, 46-50, Наукова, 30а, 53, 55, Пулюя, 2,4,6,8,10.

Винники (10:00 ‒ 17:00) ‒ вул. Котляревського, 11-14 , Ломоносова, 15-29, 16-30, Сонячна, Сопілки, Спортова, Шашкевича, Шевченка, 15-29, 16-30.

смт. Брюховичі (09:00 ‒ 17:00) ‒ вул.Бічна Паркова, Дитяча, Паркова, Спортова.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук