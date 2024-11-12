Будівля департаменту соцзахисту ЛОВА, що на вулиці Митрополита Андрея, 10. у Львові

Департамент соціального захисту Львівської ОВА підписав угоду з ТОВ «Експерт систем» на капітальний ремонт приміщення департаменту, що на вулиці Митрополита Андрея, 10. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить майже 6 млн грн. Завершити ремонт планують до кінця 2025 року.

Згідно з кошторисом, майже 4 млн грн припадає на загальнобудівельні роботи. Йдеться про ремонт підлоги, облицювання стін плиткою, встановлення підвісних стель. Підрядник має встановити металеву огорожу, відремонтувати сходи. Також планують електромонтажні та сантехнічні роботи, відремонтувати опалення та вентиляцію, закупити нові меблі. Профінансують роботи з місцевого бюджету. Гарантія на виконані роботи становить десять років.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало львівське ТОВ «Експерт систем», яке працює з 2014 року та спеціалізується на монтажі водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Керівником та власником бізнесу є Тарас Беркевич. З початку 2024 року компанія отримала державних підрядів на майже 140 млн грн.

ZAXID.NET у жовтні розповідав, що ТОВ «Експерт систем» отримало підряд на ремонт одного з корпусів Грушківського інтернату у селі Якторів. Вартість робіт становить 18,5 млн грн. Сайт «Наші гроші» знайшов понад 250 тис. грн переплати на п'яти позиціях у кошторисі.