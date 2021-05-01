У Львові чадним газом отруїлося п'ятеро людей
Двоє з потерпілих – діти 2008 та 2016 року народження
У п'ятницю, 30 квітня, п'ятеро львів'ян отруїлися чадним газом. Серед потерпілих – двоє дітей, яких госпіталізували.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 31 січня, близько 22:05, у квартирі на вул. Княгині Ольги, 8. Чадним газом отруїлося троє дорослих і двоє дітей 2009 та 2016 року народження.
Потерпілих в стані середньої важкості госпіталізували до львівських медзакладів. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до квартири. Обставини події встановлюють.
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