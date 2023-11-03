Пам'ятник Терешковій на вул. Виговського у Львові демонтують

У Львові демонтують пам’ятник першій у світі жінці-космонавтці, російській діячці Валентині Терешковій, який розміщений на вул. Виговського. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Деколонізація. Памʼятник на вул. Виговського (більш знаний як памʼятник Терешковій) буде демонтовано», – розповів Андрій Москаленко у п’ятницю, 3 листопада.

З його слів, мерія завершує підготовку всіх документів для проведення робіт. Демонтаж планують провести найближчим часом.

У Львові пам'ятник першій космонавтці встановили в 1960-х роках на вулиці, названій іменем Валентини Терешкової. На початку 90-х вулицю перейменували на Виговського. Пам’ятник залишився анонімний, без напису.

86-річна російська політична діячка Валентина Тершкова раніше була депутаткою Верховної Ради СРСР та держдуми РФ. Упродовж політичної кар'єри підтримувала політику Леоніда Брежнєва, Микити Хрущова та Володимира Путіна. Є ініціаторкою поправок до конституції РФ, що дозволяють чинному президенту Володимиру Путіну ще двічі висуватися на пост глави держави. Підтримала війну проти України, голосувала за анексію Криму, також підтримала війну в Сирії.

У 2015 році чиновники російського міста Ярославль, звідки походить Терешкова, зверталися до міського голови Львова про те, щоб забрати пам’ятник на батьківщину.