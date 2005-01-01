У Львові дітям дозволили «попрацювати» пожежниками і медиками

У львівському парку ім. І. Франка у неділю, 17 червня, весело і з галасом вп’яте відбулася міжнародна акція «Місто професій». На 150 локаціях малеча пробувала на зуб доросле життя.

На території свята, навіть попри дощ, голосили сирени та метушилася малеча. Бо в неї – робочий день. До дитячого ЦНАПу вишикувалася довжелезна черга. Тут дітям видавали паспорти, з яким вони «виходили на роботу».

«Я хочу перукарем бути. Це було би класно! Я роблю татові зачіски. Не заплітаю, а розчісую його», – розповіла 7-річна учасниця дійства Анна.

Із цим паспортом діти могли спробувати себе у різних ролях. До прикладу, хіміків-рятувальників, що виїжджають у зону радіації.

«Даємо дітям одягнути засоби індивідуального захисту: каски, маски, панорамні маски. Їм все це дуже цікаво. Можемо розповісти, які в нас є костюми. Дати попробувати їх», – пояснила начальниця відділу радіаційного, хімічного і біологічного захисту ГУ ДСНС Львівщини Уляна Равлик.

У парку можна було дізнатися як сигналить «швидка», поліцейський та пожежний автомобілі. А найвідважніші ще й спробували імпровізовану пожежу гасити. 5-річний Владислав, хоч і на візку, розповів, що теж хоче працювати – охоронятиме закон.

«Буду злочинців карати. За те, що вони пограбували банк. Я їм придумаю таке...таке.. Ув'язню у в'язниці! Надовго!», – каже юний сторож закону.

А ті, хто любить тварин, могли послухати, чи здорова собака Сара. Або ж – серцебиття котика Норберта. Адже на «Місті професій» працювали й ветеринари.

Цього дня роздали 8631 «паспортів». Хто мав документ, міг за свою роботу ще й отримати гривники – їх для атракції надрукували мільйон. Потім ці «гроші» можна було обміняти на солодощі. До слова, всі ці гроші діти заробили. Тож на останні 2 години «роботодавці» перейшли на безготівкову оплату. А загалом цьогоріч організатори нарахували понад 30 тис. дітей із батьками.