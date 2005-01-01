На Львівщині близько тисячі дітей візьмуть участь у літніх пластових таборах

Львівський осередок Пласту проведе 36 літніх таборів для дітей

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 14:401240

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На Львівщині близько тисячі дітей візьмуть участь у літніх пластових таборах
фото Пласту
Цього літа на Львівщині відбудеться 36 пластових таборів

Львівський осередок Пласту цього літа організовує 36 таборів для дітей віком від 2 до 18 років. Загалом близько тисячі пластунів у червні розпочинають таборове літо.

«Перші табори розпочинаються 8 червня і триватимуть до середини липня. Це будуть суто львівські табори для львівських пластунів. Потім, із кінця липня, будуть крайові табори, куди з’їжджаються пластуни з усієї України», – розповіла очільниця відділу фінансів львівського осередку Пласту Іванка Герус.

За словами заступника голови осередку Пласту у Львові Ростислава Вербовецького, табори також поділені за віковою категорією: цього року проводитимуться три табори для найменших пластунів віком 2-6 років, три – для пластунів віком 6-11 років та 30 таборів для дітей 11-18 років. Табори для найменший відбуваються спільно із батьками. Діти від 6-ти років проводять час у відпочинкових таборах під наглядом виховників. А для юнацтва від 11 до 18 років табори відбуваються на природі з наметами.

«Виховники займаються з дітьми з вересня-жовтня і діти повинні пройти всю програму за цей час. А закінчується вона практикою на таборі. Це обов’язкова умова, щоби дитина займалася в Пласті впродовж року», – додав Ростислав Вербовецький.

До слова, пластові виховники самостійно готують та організовують програму для дітей.

«Виховники знають, яких знань бракує підопічним і роблять на цьому акцент, чи то куховарення, чи в’язання вузлів. Якщо йдеться про табори від 6 до 11 років, то вся програма табору лежить повністю на виховнику. На таборах для пластунів віком 11-18 років вони мають змогу проявити більше свої менеджерські здібності. Завдання виховника придумати, скажімо, каркас програми табору, а дітей він вже залучає до допомоги. Діти тоді не просто приїжджають, щоб побути на таборі, вони цей табір творять спільно», – пояснила Іванка Герус.

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