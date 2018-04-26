На Львівщині на оздоровлення півтори тисячі дітей витратять ₴6,4 млн

На Львівщині 1,5 тис. дітей оздоровлять за бюджетні кошти

Департамент соцзахисту ЛОДА уклав п’ять угод щодо оздоровлення влітку 1520 дітей у санаторіях Львівщини на загальну суму 6,4 млн грн.

Перша закупівля послуг відпочинку для дітей була поділена на два лоти. У першому лоті щодо закупівлі 300 дитячих путівок для оздоровлення у санаторіях Львівщині із стартовою ціною 1,737 млн грн змагалися троє учасників: дитячий заклад санаторного типу «Світанок», оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник» ДП «Львіввугілля» та дитячий санаторій «Зелений Гай». Замовник обрав переможцем тендеру ОЛК «Ровесник», який запропонував надати послуги з літнього оздоровлення та відпочинку дітей за 1,426 млн грн. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozorro.

У другому лоті щодо закупівлі путівок ще для 300 дітей зі стартовою ціною 1,737 млн грн теж було троє учасників: дитячий санаторій «Зелений Гай», дитячий заклад санаторного типу «Світанок» та санаторій «Нафтуся Прикарпаття». За підсумками аукціону замовник уклав угоду із санаторієм «Світанок» за 1,682 млн грн.

Друга закупівля на загальну суму 3,350 млн грн була поділена на три лоти. У першому лоті щодо організації відпочинку 450 дітей зі стартовою ціною 1,638 грн взяли двоє учасників: профспілковий оздоровчий табір «Дружба» та дитячий санаторій «Зелений гай». За підсумками аукціону замовник уклав угоду із табором «Дружба» на 1,6 млн грн.

У другому лоті щодо організації відпочинку 100 дітей зі стартовою ціною 364,5 тис. грн змагалися табір «Дружба», оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник» та санаторій «Світанок». Пропозиція останнього була найдешевшою, то ж замовник уклав із ним угоду на 355,6 тис. грн.

У третьому лоті щодо відпочинку 370 дітей зі стартовою ціною 1,347 млн грн взяли участь оздоровчий табір «Дружба», профспілковий санаторій «Нафтуся Прикарпаття» і санаторій «Зелений гай». За підсумками аукціону замовник уклав угоду із санаторієм «Нафтуся Прикарпаття» на 1,336 млн грн.

Зазначимо, оздоровчо-лікувальний комплекс «Ровесник» розташований у лісі поблизу Червонограда; оздоровчий табір «Дружба» – у с. Свірж у Перемишлянському районі, дитячий санаторій «Світанок» – в урочищі Помірки біля с. Станиля на Дрогобиччині; а дитячі санаторії «Зелений гай» та «Нафтуся Прикарпаття» – у Дрогобичі.

Відповідно до розпорядження голови ЛОДА Олега Синютки від 11 травня 2018 року, право на безкоштовне отримання путівок на відпочинок і оздоровлення за кошти обласного бюджету мають діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти учасників бойових дій; діти, один з батьків яких загинув під час АТО або Революцій гідності; діти внутрішньо переміщених осіб; діти, які опинилися у складних життєвих обставинах; діти, які проживають у будинках сімейного типу чи прийомних сім’ях; діти з малозабезпечених і багатодітних сімей; діти-чорнобильці; діти з інвалідністю; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти; діти, що займаються в творчих колективах та спортивних командах; діти працівників АПК та соціальної сфери села.

Нагадаємо, за кошти бюджету Львова у двох таборах на Сколівщині цього літа оздоровлять близько тисячі дітей. На утримання таборів «Ватра» і «Старт» у 2018 році передбачено 3,835 млн грн.