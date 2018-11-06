У Львові для ветеранів АТО організують співбесіди з роботодавцями

Під час проекту «Ветерани: від діалогу до працевлаштування» учасники зможуть поспілкуватись із кращими роботодавцями України та пройти співбесіду

СуспільствоОлена Петришин, сьогодні, 18:03560

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У Львові для ветеранів АТО організують співбесіди з роботодавцями
фото прес-служба ЛМР
Витрати на проживання та харчування під час проекту покривають організатори

Впродовж трьох днів, 27, 28, 29 листопада, у Львові триватиме проект «Ветерани: від діалогу до працевлаштування». Зокрема, 27 та 28 листопада лекції та тренінги проводитимуть з 10:00 до 18:00, а 29 листопада — з 10:00 до 14:00.

Під час проекту ветерани матимуть можливість послухати мотивуючі лекції від успішних ветеранів, поспілкуватися із топовими роботодавцями українського ринку та навіть пройти першу співбесіду.

Проект «Ветерани: від діалогу до працевлаштування» реалізують за фінансової підтримки Міністерства соціальної політики України. Організатором проекту є Всеукраїнська ГО «Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО».

Участь у проекті безкоштовна. Витрати на проживання та харчування покривають організатори. Для участі у проекті ветерани повинні заповнити реєстраційну заяву.

Запитання щодо участі у проекті можна надсилати на електронну скриньку: [email protected].

Додамо, що 7, 8, 9 листопада семінари у рамках програми пройдуть у Харкові, 12, 13, 14 листопада — у Черкасах, 19, 20, 21 листопада — у Хмельницькому.

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