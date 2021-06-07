У Львові відбудеться екстрений медичний форум «Якою буде медицина у Львові?», де говоритимуть про розвиток трьох територіальних медичних об’єднань та реформування медичної галузі загалом.

Форум проведуть у середу, 9 червня, у великій сесійній залі Львівської міської ради, що на пл. Ринок, 1. На форумі організують декілька дискусійних панелей та підпишуть меморандум щодо підтримки напрямків розвитку медичної галузі у місті. Розпочнуть подію міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, міський голова Львова Андрій Садовий та представник Світового банку в Україні.

«Завдання форуму – краще зрозуміти наші наступні кроки, тому що сьогодні потрібна швидка динаміка, щоб бути в топі, тут кожен день на вагу золота. Тобто є бачення всіх разом робити далі круті зміни в медицині міста. Як медичний форум в такому форматі – це перший, бо це ургентний. Але, враховуючи, що ми багато форумів починаємо і потім вони стають традиційними, думаю, медики з багатьох регіонів з радістю захочуть приїжджати кожного року до Львова на ургентний медичний форум», – цитує Андрія Садового прес-служба Львівської міськради.

За його словами, Міжнародна фінансова корпорація допомагатиме медичним закладам Львова у розвитку економічної моделі. Експерти підготували медичну реформу, яка базується на створенні трьох територіальних медичних об'єднань (ТМО).

Також під час форуму презентують дослідження міжнародної компанії Deloitte про трансформацію медичної галузі у Львові, що реалізують у межах проекту USAID.

У форумі візьмуть участь українські та світові експерти, зокрема:

Карін Багонджі – керівниця групи експертів міжнародної фінансової корпорації;

Тетяна Думенко – експертка з питань якості медичних послуг, агенція Be-it health;

представник міністерства охорони здоров'я, НСЗУ та головні лікарі львівських лікарень.

Із програмою форуму можна ознайомитися за посиланням.