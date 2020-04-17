На території львівської психлікарні загорівся корпус реабілітації атовців

Горить одноповерхова будівля, де розміщується центр "Фенікс"

На території Львівської обласної психіатричної лікарні, що на вул. Кульпарківській,95 у Львові, горить один із корпусів. Це невелика одноповерхова будівля, де розміщується центр «Фенікс», що займається реабілітацією учасників АТО.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET директор психлікарні Богдан Чечотка, пожежу зафіксували близько 15:00. Зайнявся дах будівлі. На місці події працюють надзвичайники.

За даними ДСНС Львівщини, вогонь охопив дах будівлі на площі близько 100 м2.

Пожежу помітили близько 15:00, коли вогонь охопив дах будівлі (фото Ігоря Зінкевича)

У цьому приміщенні розміщується відділення психогенної травми Львівської обласної психлікарні, знане у середовищі атовців як центр «Фенікс». Зі слів директора лікарні, на час карантину працівники цього відділення написали заяви на відпуску за власним бажанням.

«Теоретично там нікого не мало би бути. Наскільки мені повідомили, там нікого не було у середині сьогодні. Зараз все з’ясовуємо», – розповів Богдан Чечотка.

Зі слів директора лікарні, нещодавно на території була вже пожежа в іншому орендованому приміщенні, яку швидко погасили.

Центр допомоги ветеранам АТО «Фенікс», що на вул. Кульпарківській у Львові, створений з допомогою волонтерів у 2014 році. Це відділення чи не єдине у Західній Україні, де здійснюють лікування посттравматичних розладів. Приміщення центру не раз обкрадали невідомі. Останній такий випадок був навесні 2019 року. Тоді звідти винесли комп'ютерну техніку і апаратуру.