Реабілітаційний центр ветеранів АТО у Львові потребує допомоги після крадіжки майна

Аби Центр допомоги ветеранам АТО «Фенікс», який обікрали вже вшосте, відроджувався і повноцінно функціонував, усіх небайдужих просять про допомогу.

Нагадаємо, у ніч на середу, 15 травня, невідомі обікрали приміщення Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс», що на вул. Кульпарківській. Із приміщення винесли комп'ютерну техніку і апаратуру. Відділення, яке ледь не єдине займається лікуванням посттравматичних розладів у Західній Україні, створене волонтерами ще у 2014 році. І обікрали його вже вшосте.

Злодії знайшли найвразливіше місце у приміщенні: позаду відділення. Виламали ґрати та проникли через вікно. У відпочинковій кімнаті центру якраз розпочали ремонт, тож сигналізацію ще не встигли підключити.

«Учора зранку, коли ми прийшли на роботу, побачили, що це вікно відкрите, решітка зрізана і були вкрадені ноутбук, акустична система, колонка. Сліди фарби тут, тому що слідчі брали відбитки пальців. Але це вікно пережило кілька слідчих бригад, на жаль, їм не вдалось нікого знайти», – розповів керівник Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс» Андрій Посікіра.

За його словами, приблизна сума збитків – 5-6 тис. грн. Та заклад допомоги ветеранам АТО «Фенікс» живе за рахунок волонтерських пожертв, тому тут рахують кожну копійку. П’ять років тому центр постав із нуля на території психіатричної лікарні. Тоді з війни на сході країни повертались перші бійці з психічними травмами.

«Це як рідний дім. Ми починали це все робити. Все, що тут робилося, кожна стіна, куточок – це твоє рідне, твоє особисте. Те, що сталося, це, ніби, в тебе вдома – зайшли і вкрали», – пояснила волонтерка, старша медсестра Оксана Зільник.

«У 2014 році у залі фізичної реабілітації була відсутня навіть підлога. Сьогодні тут повноцінне приміщення із тренажерами», – демонструє результати ремонту керівник Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс» Андрій Посікіра.

«Фенікс» сьогодні – це чи не єдиний центр, який комплексно займається посттравматичними розладами у Західному регіоні. Персонал відділення – десяток людей: психологи, реабілітологи та масажисти, які фанатично відданні справі.

«Дуже важливо для хлопців, котрі повертаються, щоби тут мати коло спілкування, людей, котрі матимуть однакові цінності, однакові ідеї, цілі або хоча би близькі по духу. Було би легше хлопцям, якщо би війна була закінчена, а краще виграна. Тоді б розуміли, що тут треба щось робити по-іншому», – вважає психологиня центру Катя Ковалишин.

За весь період центр надав допомогу понад тисячі бійців та їхнім родичам.

«У мене було взагалі запаморочення через судини: кров не доходила від ніг до голови, були защемлення. Реабілітологи показали, як робити, а я потім хлопцям показав», – розповів боєць 24-ї бригади Ігор Костів.

«Я звернувся вчора і сьогодні другий сеанс. Бо знову на схід. Це не лише як реабілітація, а як підготовка до того, куди ми повертаємося знову», – каже Артем Рафальський, боєць батальйону «Київська Русь».

Аби «Фенікс» відроджувався і повноцінно функціонував, усі небайдужі мають змогу допомогти центру – через благодійний фонд «Білі берети».