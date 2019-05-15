У Львові обікрали реабілітаційний центр для учасників АТО

Центр «Фенікс» працює у приміщенні психлікарні на вул. Кульпарківській, 95

У Львові обікрали реабілітаційний центр для учасників бойових дій «Фенікс», який працює на території Львівської психіатричної лікарні, на вул. Кульпарківській, 95. Про це ZAXID.NET повідомив лікар-невролог центру Андрій Посікіра.

Інцидент трапився у ніч на середу, 15 травня. У приміщення центру злодії потрапили через вікно, виламавши віконні ґрати.

«Зловмисники викрали ноутбук з відділення інформації та акустичну систему, яку нам подарував волонтер. Цю систему використовували для музикотерапії», — розповів Андрій Посікіра.

Орієнтовна сума збитків – близько 6-7 тис. грн. На місце події викликали правоохоронців.

Усі фото Марії Петришин

Зі слів Посікіри, зловмисники вже не вперше пробираються в центр. Два місяці тому невідомі також зламали віконні ґрати центру, однак не встигли нічого вкрасти, бо спрацювали датчики руху і вони втекли.

«Сигналізація у нас є, однак вона не підключена, бо ще раніше нам дроти викрали. Це дуже неблагополучний район. Багато алкоголіків та безхатьків. Тому зараз збираємо кошти на паркан. Зібрали тільки 6 тис грн, потрібно ще близько 25 тис.» — повідомив Андрій Посікіра.

Довідка: Реабілітаційний центр «Фенікс» був створений з ініціативи громадських активістів одразу після початку війни на сході, коли почали прибувати поранені бійці, які потребували реабілітації. Центр надає психологічну та фізичну реабілітацію учасникам бойових дій та їхнім сім’ям. Останні півтора року «Фенікс» працює як відділення психогенних травм №26 при Львівській обласній психіатричній лікарні.