Львовом вже майже три роки їздить патріотичне таксі, водієм якого є громадянин Туреччини Демір Мерт. Чоловік активно волонтерить та готується долучитися до захисту України.

У салоні патріотичного таксі безліч військових шевронів та інші подарунки від захисників, волонтерів і пасажирів, є навіть трофейні речі. Килимком для ніг слугує футболка окупанта, а смітником – прострілена ворожа каска. Також є важливе попередження, що водій не розуміє мову окупанта. Кожного свого пасажира Демір Мерт пригощає лукумом. А за донат для ЗСУ можна отримати у водія енергетик або ж каву. Демір Мерт переїхав зі Стамбула до Львова п’ять років тому, він хотів відкрити тут турецький ресторан, такий заклад вже має у своїй рідній країні. Однак завадив карантин. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік хотів піти добровольцем на війну. Коли ж йому відмовили, почав займатися волонтерством, приймав у себе переселенців.

«Я купив два буси. Один я передав для ЗСУ, іншим транспортом допомагав: возив військовий вантаж, гуманітарний вантаж», – розповів Демір Мерт.

Саме робота на таксі – це спосіб заробити гроші на потреби Збройних сил України. Замість чайових Демір Мерт пропонує своїм пасажирам долучитися до зборів для українських захисників. Номер картки є на авто, а всередині Qr-код. Також донатити Демір активно закликає на своїх сторінках у соцмережах. Окрім фінансового забезпечення війська, Демір дев’ять разів здавав кров. А зараз і сам готується долучитися до захисту України. Він вже пройшов вишкіл в інтернаціональному легіоні, однак травмував коліна, тож наразі відновлюється. Тим часом збирає гроші та купує для себе і своїх побратимів потрібне обладнання. Зокрема, вже придбав коліматор, тепловізор, дрон, а також каску та бронежилет. Служитиме Демір у 101-ій закарпатській бригаді. Гроші, які отримав за час перебування в інтернаціональному батальйоні, чоловік скерує на купівлю буса.

«Я хочу купити бус. Я хочу в бусі були ще Starlink і EcoFlow, а також місце для евакуації поранених. Цей бус буде зі мною», – додав Демір Мерт.

Демір гарно розмовляє українською, хоч каже, це йому дається важко.

«Я живу в Україні, мені потрібно з вами розмовляти, я почав вчу українську мову. Я вивчаю, але не дуже добре знаю. Мені дуже складно, може потім буде краще», – зазначив Демір Мерт.



На питання – за що любить Україну, Демір відповідає жартуючи.

«Можливо, моя мама українка, я не знаю, вона блондинка (сміється). Я хочу тут жити, я хочу тут мати сім'ю», – додав Демір Мерт.

У Львові Деміра та його таксі знає вже чимало людей. Дехто навіть хоче придбати його авто.

«Одна людина хоче купити мою машину. А я не хочу продавати, після перемоги я хочу їздити на цій машині», – наголосив Демір Мерт.

Демір каже, вже зовсім скоро реалізує свою мрію та відкриє у Львові турецький ресторан. А поки – він робитиме все, щоб наблизити перемогу України.