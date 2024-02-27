У Львові літніх людей навчають користуватися гаджетами
Новини Львова від ZAXID.NET за 27 лютого
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У вівторок, 27 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Позиваються до міста. Родина екс-кандидата в мери Львова хоче відсудити в громади майже 1,5 млн грн за демонтаж самобуду.
- Ухвалили звернення. Львівська облрада закликала партнерські регіони Польщі вплинути на розблокування кордону.
- З думкою про літніх людей. У Львові мешканців поважного віку навчають комп'ютерної грамотності.
- Замовити послугу не виходячи з дому. Портал мешканця у Львові відновив роботу після двох років перерви.
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