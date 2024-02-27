У вівторок, 27 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Позиваються до міста. Родина екс-кандидата в мери Львова хоче відсудити в громади майже 1,5 млн грн за демонтаж самобуду. Ухвалили звернення. Львівська облрада закликала партнерські регіони Польщі вплинути на розблокування кордону. З думкою про літніх людей. У Львові мешканців поважного віку навчають комп'ютерної грамотності. Замовити послугу не виходячи з дому. Портал мешканця у Львові відновив роботу після двох років перерви.

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