ДТП трапилась увечері 19 травня на вул. Стрийській

У Львові міська маршрутка з пасажирами №25 в'їхала у колонку на території АЗС. ДТП трапилась в кінці вул. Стрийської, неподалік іподрому. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей.

Як повідомили у відділі комунікацій поліції Львівщини, ДТП сталася четвер, 19 травня, близько 18:30. Як попередньо встановили правоохоронці, 49-річний водій маршрутки №25 не впорався з керуванням та в’їхав у колонку на АЗС.

Внаслідок ДТП шестеро пасажирів – дві мешканки Львівського району віком 30 та 28 років, 21-річний житель Львівського району, а також троє львів’ян віком 43, 24 та 21 років – отримали травми. Усім надали медичну допомогу, одну з травмованих пасажирок госпіталізували.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.