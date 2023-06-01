Мер закликав відкрити укриття для перевірки з 18:00 по 20:00

Міська рада Львова, після останніх нічних обстрілів Києва, 1 червня впродовж дня повторно перевірить всі комунальні укриття міста. Насамперед йдеться про укриття у районних адміністраціях, закладах охорони здоров'я (поліклініки та лікарні), закладах освіти, закладах культури тощо. Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців долучилися до великої перевірки.

Повідомляти про неналежний стан укриття можна на гарячу лінію міста Львова можна за тел. 1580. «Вечір відкритих укриттів, толока, збори – називайте це як хочете, але треба бути. Сьогодні з 18 до 20 години усі укриття, які розташовані у житлових та нежитлових приміщеннях, мають бути відкритими. Це можливість мешканцям зустрітись, перевірити стан своїх сховищ та ще раз домовитись про їхню роботу під час повітряної тривоги. Це стосується усіх укриттів у місті. Якщо у вашому будинку немає підвалу чи паркінгу – найближче сховище можете знайти на карті. Якщо з 18 до 20 укриття закрите, або є інші проблеми з ним – звертайтесь на Гарячу лінію міста за тел. 1580. По всіх проблемних точках повторно пройде комісія», – сказав Андрій Садовий.

Міський голова зазначив, що про результат повідомить додатково. За словами Андрія Садового, керівники закладів комунальної власності мають також перевірити вказівники та інформаційні стенди, які інформують про шлях до укриття.

Зазначимо, що під час обстрілу Києва 1 червня жінка загинула біля укриття поліклініки. Як повідомили очевидці, п'яний охоронець відмовився пускати людей до сховища.