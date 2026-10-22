У четвер, 22 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Алгоритм під час тривоги. У львівських лікарнях розповіли, як поводитись, коли лунає сирена. Для дошкільнят – на Під Голоском. Інвестор збудує новий дитсадок, а місто прийме його у комунальну власність. Після протезування – керувати трамваєм. Історія Івана Лебідя – першого в Україні ветерана, який став водієм львівського трамвая. Караоке по-львівськи. Популярне шоу два дні зніматимуть біля Франкового університету.

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