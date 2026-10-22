У Львові минув перший день зйомок популярного шоу «Караоке на майдані»
Новини Львова від ZAXID.NET за 22 жовтня
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У четвер, 22 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Алгоритм під час тривоги. У львівських лікарнях розповіли, як поводитись, коли лунає сирена.
- Для дошкільнят – на Під Голоском. Інвестор збудує новий дитсадок, а місто прийме його у комунальну власність.
- Після протезування – керувати трамваєм. Історія Івана Лебідя – першого в Україні ветерана, який став водієм львівського трамвая.
- Караоке по-львівськи. Популярне шоу два дні зніматимуть біля Франкового університету.
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