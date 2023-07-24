Перекриють ділянку вулиці від Київської до вул. Грюнвальдської

Для руху транспорту у Львові перекриють частину вул. Коновальця – вул. Київської до вул. Грюнвальдської. Обмеження буде діяти до 9 серпня. На ділянці будуть проводитись ремонтні роботи.

«У зв’язку з проведенням робіт із приєднання до зовнішнього водопостачання і каналізації житлового будинку на вул. Коновальця, 21, до 9 серпня буде перекрито рух транспорту на ділянці від вул. Київської до вул. Грюнвальдської», – повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Підготовчі роботи розпочнуть у понеділок. Водіїв приватного транспорту просять оминати цей відрізок дороги. Громадський транспорт цією ділянкою вул. Коновальця не курсує.

Об’їзд відбуватиметься за тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

Схема об'їзду перекритої ділянки (для збільшення клікніть по зображенні)

Роботи виконуватиме ТзОВ «ДК «Новий Львів».