Львів’ян та гостей міста запрошують споглядати інсталяцію з 22:00 до 23:30

У Львові ввечері 2 липня на фасаді Львівської ратуші презентуватимуть оновлену версію світлової артінсталяції «Душа». Інсталяція українського митця та світлового дизайнера Миколи Каблуки вдруге презентуватиметься у рамках Lviv Urban Forum. Львів’ян та гостей міста запрошують споглядати інсталяцію з 22:00 до 23:30. Про це ZAXID.NET розповіли організатори заходу.

Проєкт вже показували у Львові в травні, цього разу відвідувачів чекає суттєво оновлена версія інсталяції. Організатори обіцяють нову світлову композицію, звуковий супровід та завершену технологічну систему. Показ пройде в рамках Lviv Urban Forum – одного з найбільших в Україні форумів, присвячених архітектурі, урбаністиці та майбутньому міст. Як розповіли організатори, Львів стане першим містом, у якому презентуватимуть оновлену версію проєкту, а вже після – артінсталяція вирушить на міжнародну презентацію London Design Festival 2026.

«Світлові ефекти, розливаючись фасадом, нагадують нематеріальні фарби, що ніби шукають власну форму на полотні архітектури. Це алюзія на творчий процес – момент, коли ще невидима думка поступово набуває образу й перетворюється на мистецтво. Водночас інсталяція є символічним зверненням до культурної пам'яті, яку понад століття зберігають стіни Львівської ратуші», – розповів Микола Каблука.

Як зазначили організатори, основою інсталяції стала інноваційна оптична система, розроблена командою Expolight. Завдяки скляним фільтрам ручної роботи та каустичному лазеру світло проходить крізь десятки унікальних заломлень, утворюючи динамічні візуальні композиції. Усі процеси синхронізує спеціальне програмне забезпечення. Для проєкту також написали спеціальний звуковий супровід, заснований на дослідженнях впливу частот на емоційний стан людини. Така синергія світла й музики покликана створити простір для споглядання, внутрішнього спокою та натхнення.

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До слова, Микола Каблука є засновником та арт-директором компанії Expolight, асоційованим членом міжнародних організацій світлового дизайну IALD та IES, а також випускником німецького університету Hochschule Wismar. Митець понад 25 років працює з архітектурним та художнім світлом, формуючи культуру світлового дизайну в Україні. За свою кар’єру він реалізував понад 2000 проєктів у США, Європі та Азії. У 2025 році він представляв Україну на фестивалі Burning Man зі світловою інсталяцією The Point of Unity.