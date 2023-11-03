Щосуботи хаб працюватиме з 10:00 до 16:00

У суботу, 4 листопада, у Львові відкриють хаб популяризації продукції локальних виробників. Фермерів зі Львова та регіону, які протягом літа продавали свою продукцію на площі Ринок, тепер можна буде знайти на вул. Княгині Ольги, 98к. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зазначається, що ярмарок діятиме у новобудові «Добра оселя», у приміщенні 49. Щосуботи хаб популяризації продукції локальних виробників працюватиме з 10:00 до 16:00 год.

«На наших відвідувачів чекають близько 20 локальних підприємців, готових надати натуральний продукт власного виробництва, кожен з яких наділений своєю історією та душею. Також ми облаштували симпатичні ятки, оздоблені гарбузами, прапорцями та іншими дрібничками, які стануть чудовими фотозонами для наших гостей. Тут можна провести насичений день, сповнений ароматами свіжих продуктів, дегустаціями та теплим гостинним настроєм від кожного виробника», – розповідають організатори.

Хаб створюють з ініціативи ГО Сільськогосподарський дорадчий центр «Фермерська країна» за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».